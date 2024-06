Am Hauptbahnhof gibt es jetzt 300 neue Abstellplätze für Fahrräder

Plus Die Radabstellanlage neben der Post wird mit etwas Verspätung eröffnet. Weitere Plätze folgen, wovon Radler aus Richtung Neu-Ulm profitieren sollen.

Seit dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes in Ulm hatten es Radlerinnen und Radler nicht leicht. Erst gab es gar keine offiziellen Abstellplätze mehr, danach ein Provisorium neben der Baustelle beim Busbahnhof. Mit der Folge, dass einige Pendler ihre Räder kurzerhand irgendwo auf dem Platz abschlossen, etwa vor dem Intercity-Hotel oder neben den Holzbänken. Doch jetzt gibt es wieder eine zentrale Abstellmöglichkeit. Im nördlichen Bereich des Bahnhofs stehen nun rund 300 überdachte Stellplätze für Fahrräder zur Verfügung. Und weitere sollen folgen, was insbesondere für Radler aus Richtung Neu-Ulm eine Verbesserung bringen wird.

Die neue Abstellanlage befindet sich zwischen Post und dem hinteren Teil des Bahnhofsgebäudes. Ursprünglich war vorgesehen, dass sie bereits Ende 2023 in Betrieb genommen wird, aber es gab Verzögerungen. Hauptgrund waren längere Lieferzeiten für den "Doppelstockparker". Auch mussten komplizierte Grundstücksfragen geklärt werden, wie Baubürgermeister Tim von Winning bei der Eröffnung am Dienstag erläuterte. "Ich bin froh, dass wir nun ein Angebot haben, und würde mich freuen, wenn die Radfahrenden es annehmen."