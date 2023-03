Ulm

"Amsterdam": Nicht jede offene Rechnung muss beglichen werden

Plus Eine Gasrechnung von 1944 landet im Briefkasten einer jüdischen Geigerin. Das Theater Ulm zeigt "Amsterdam" - über Identität, Herkunft und die Vergangenheit.

1700 Euro für Gas. Diese dubiose Rechnung flattert der jungen israelischen Geigerin eines Tages in ihre Amsterdamer Wohnung. Die Stadt fordert die noch offene Summe aus einigen Monaten des Jahres 1944 ein. Eine Gasrechnung von 1944 also, zugestellt an eine junge Jüdin. Ein übler Streich? Die Frau beginnt zu forschen. Am Theater Ulm feierte das Stück "Amsterdam" der israelischen Dramatikerin Maya Arad Yasur Premiere.

