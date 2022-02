Mehrere Verletzte bei Machetenangriff in Ulm: Zwei Festnahmen

Bei einem Machetenangriff in Ulm wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei hat zwei Männer festgenommen. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind noch unklar.

In Ulm hat es am Montag gegen 17.45 Uhr eine Auseinandersetzung im Bereich der Friedenstraße gegeben, bei der mehrere Menschen verletzt worden sind. Wie die Polizei am späten Abend mitteilt, seien insgesamt vier Personen vom Rettungsdienst betreut worden - drei Männer und eine Frau.

Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Abend noch keine Angaben machen. Die Frau stand offenbar unter Schock, die Männer wiesen Verletzungen auf und kamen in Kliniken. Dort soll die Schwere der Verletzungen festgestellt werden.

Angriff in Ulm: Polizei sucht nach Opel Corsa mit GZ-Kennzeichen

Am frühen Dienstagmorgen schließlich die Nachricht: Zwei Männer sind von der Polizei festgenommen worden. Welche Rolle sie genau bei dem Vorfall am Montagabend spielten, sei noch unklar, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit.

Zuvor hatte die Polizei nach mindestens einem Flüchtigen gesucht, der mit dem Auto unterwegs war. Bei dem Wagen sollte es sich um einen grauen Opel Corsa mit Günzburger Kennzeichen handeln.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen gegen 17.45 Uhr zunächst Unbekannte - wohl drei Männer und eine Frau - an der Tür einer Wohnung in der König-Wilhelm-Straße geklingelt haben. In dieser Wohnung waren zwei Bewohner und eine Frau.

Als einer der Bewohner die Tür öffnete, sei er sofort von den Personen draußen angegriffen worden. Einer der Bewohner habe eine Machete ergriffen, um sich zur Wehr setzen zu können. Deshalb ergriffen die Angreifer die Flucht.

25 Bilder Polizeieinsatz in Ulm: Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung Foto: Alexander Kaya

Der Bewaffnete folgte den Unbekannten über die König-Wilhelm-Straße, am Café Omar vorbei, auf die Friedenstraße, wo ein Gerangel entstand. Dabei seien einer der Angreifer sowie der Hausbewohner verletzt worden. Auf dem dortigen Gehweg waren später Blutspritzer zu sehen, daneben eine Rettungsfolie sowie Verbandszeug.

Polizeieinsatz in Ulm: Machete fehlt seit dem Angriff in der Friedenstraße

Die Machete fehlt seither, so die Polizei. Ob sie bei der Auseinandersetzung eingesetzt wurde, ist der Polizei bislang nicht bekannt. Anwohner und Augenzeugen berichten, dass einer der Bewohner auf einen der Unbekannten eingestochen und auf ihn eingetreten haben soll. Anwohner und Passanten überwältigten ihn.

Die Frau, die in der Wohnung zu Besuch war, brachte sich während des Angriffs in Sicherheit. Sie habe die Attacke mit einem Schock überstanden, teilt die Polizei mit.

Die Polizei war schnell mit einem Großaufgebot vor Ort. Wohl auch deshalb, weil ungefähr zeitgleich ein nicht angemeldeter "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen stattfand. Der Tatort im Bereich Friedenstraße Ecke König-Wilhelm-Straße wurde abgesperrt, die Kriminaltechnik sicherte bis in den Abend Spuren.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sie wollen den genauen Ablauf und die Hintergründe der Tat zu ermitteln. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (mit dpa)