Anna Mateur ist ein fleischgewordenes Gesamtkunstwerk

Lokal Mit der unerschrockenen sächsischen Kabarettistin startete die Literaturwoche Donau furios in ihr Programm.

Von Andreas Brücken

Anna Maria Vogt, alias Anna Mateur, hat Angst davor, dass über sie "dicke Frau bricht Pathos" in der Zeitung stehen könnte, wie die schräge Kabarettistin mit Humor erklärte - und diese Befürchtung wurde nun wahr. Grund dafür war eine weitere Ausschweifung im Programm der sächsischen Komödiantin, bei der Frank Sinatras musikalisches Markenzeichen "My Way" den köstlichen, nur scheinbar dilettantischen Klimmzügen zum Opfer fiel. Ausgerechnet den unfreiwilligen Zuhörern hinter den Fenstern des Innenhofs an der Kornhausgasse widmete Mateur eine Strophe des Sinatra-Klassikers: "Ich sing hier im Hof, vielleicht findet ihr das doof, aber es ist my way."

