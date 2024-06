Ulm

16:07 Uhr

Applaus will verdient sein: Warum Christoph Sieber in Ulm ausgebuht wird

Plus Kabarettist Christoph Sieber war im Ulmer Zelt zu Gast. Im Gepäck hatte er sein neues Programm "Weitermachen!", das dem Publikum Applaus, Lacher und Buhrufe entlockte.

Von Franziska Wolfinger

Im Fernsehen tingelt Kabarettist Christoph Sieber durch verschiedene Sendungen. In der "Anstalt" war er genauso zu Gast wie bei der "Heute Show", "TV total" und vielen anderen. Im Studio bekommt Sieber meist Applaus, im Ulmer Zelt begrüßte ihn das Publikum mit Buhrufen und der laut dazwischen gebrüllten Frage "Wie lang dauert das hier überhaupt?". Gelacht wurde aber auch viel.

Es ist natürlich nicht so, dass das hiesige Publikum seine gute Kinderstube vergessen hat. Man hat auch keinen Skandal verpasst - Sieber ist nicht etwa gecancelt wegen einer unbedachten Aussage zu Klimaklebern oder dem Gendern. Aber zu gute Stimmung, vor allem direkt am Anfang, ist dem Kabarettisten etwas suspekt. Er möchte sich den Applaus verdienen, erklärt er. Ein Wunsch, dem ihm die Zuschauerinnen und Zuschauer im Zelt nur zu gern erfüllten. Es kann ja auch ganz befreiend sein, seinem Unmut - so ganz generell und nicht unbedingt auf den Mann auf der Bühne bezogen - durch lautes Brüllen Luft zu machen. Gründe für Unmut gibt es dieser Tage ja genug, was auch Sieber in seinem Auftritt zeigt.

