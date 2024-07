Auftritt im Gold: Post-Punk aus Rotterdam trifft Neu-Ulms Untergrund

Es gab eine Zeit, da waren die Städte noch nicht der Spielball der Immobilienverwerter, da gab es noch Freiräume, in denen alles mögliche stattfinden könnte, jede Art von Kunst und Zusammenkommen. Diese Orte gibt es nicht mehr. Nirgends? Nun, in Neu-Ulm gibt es noch so einen Ort: Es ist das „Gold“, tief unter der Augsburger Straße, wie in einer anderen Zeitzone. Hier treten Bands auf, die an den von Mainstream und Beliebigkeit verheerten großen Kulturspielorten gar nicht mehr gesehen würden.

Als Musik noch Exzess, Traum und Vision war

Im Gold, vor kurzem zu einem der besten Musikclubs der Republik gekürt, trat die Rotterdamer Postpunkt-Band „Tramhaus“ auf: Gitaristin Nadya van Osnabrugge, Drummer Jim Luijten, Bassistin Julia Vroegh und Gitarrist Micha Zaat rund um Leadsänger Lukas Jansen. Der Sound führt direkt zurück in die Clubs der 80er, als Musik noch Exzess, Traum und Vision war und nicht netzoptimierte Klangsoße.

Zwei Gitarren, Bass, Drums, die Stimme des Sängers Lukas Jansen, die mit heiserer Intensität über die röhrende Klanglandschaft der Band jagt. Manches ist Ballade, etwa „The Goat“, das voller tief empfundener Lebenslust, aber auch Traurigkeit stecklt. Anderes ist düsteres Soundgemälde aus Rhythmus, Text und Melodie. Tramhaus kennen die musikalischen Götter der 70er bis 90er, Grunge und dunkler Rock geistern als Gründungsmoment dieser Musik durch alle Songs, wenn gesampelt wird färben auch Psychedelic-Elemente den rauhen Sound. „Seduction, Destruction“ beginnt subtil, fast zart, dann schwenkt die Stimmung ins Düstere: „boys will be boys / wait for them to blossom / I hope they‘re ready for a life full of Seduction, destruction“.

Die Energie von Tramhaus springt auf jeden im Gold über

Langweilig wird es nie, dank der fast symbiotischen Beziehung zwischen den fünf Bandmitgliedern. Eben noch bringen harte Metallsounds die Wände in Bewegung, dann findet man sich in der Klangwelt des jungen Punk wieder, ein anderes Mal lugen die Pixies ums Eck. Die Spontaneität und Energie springt auf jeden über, Tramhaus hat sich binnen kürzester Zeit einen Namen gemacht und ist nun auf Europa-Tournee. Neben den Großstädten stand auch Neu-Ulm auf dem Tourplan, und nicht wenig Besucher drängelten sich im sommerschwülen Gold. Mit dem ausgelassen-ekstatischen „Make it happen“, das auch der Score zu einem wilden 90er-Jahre-Roadmovie sein könnte: „Welcome to the wild west“.

Dazugehören und Nicht-Dazugehören, immer zerrissen sein, die Leerstellen des Lebens bilden das Mark der Texte und Themen von Tramhaus. Dann verabschiedet sich die Band nach ausgelassenen 90 Minuten Konzert. Man kann selbstvergessen tanzen zu dieser Musik, die nicht in die stromlinienförmigen Konzepte des Musikmarktes passt – aber eben perfekt ist im Gold, wo sich vergangene und kommende Epochen der (Pop)Musik begegnen können. Am 20. September erscheint die erste LP von Tramhaus, „The First Exit“. Das Warten darauf verkürzen zahlreiche Singles, die man auf den gängigen Onlineportalen abrufen kann.