Bahnstrecke Ulm–Augsburg wird saniert – geht das auch ohne Vollsperrung?

Wichtige Bahnkorridore in Deutschland werden verbessert, Ulm–Augsburg soll 2030 dran sein. Fachleute sehen den späten Zeitpunkt als Chance. Das fordern sie.

Bundesregierung und Deutsche Bahn planen, vom kommenden Jahr bis 2030 insgesamt voraussichtlich 42 besonders wichtige Bahnstrecken zu sanieren, jeweils in nur fünf Monaten. Das geplante Tempo bezeichnet Herbert König als "Parforceritt". Der frühere Chef des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist scharfer Kritiker der geplanten neuen ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg. Nun hat der Fachmann einen Katalog mit Forderungen für die Sanierung vorgelegt. Was durchklingt, ist die Hoffnung, dass die Arbeiten eine Neubaustrecke überflüssig machen. König bemängelt auch einen Ansatz für die Sanierung – ein anderer Ablauf sei für die Fahrgäste deutlich besser.

Der Korridor Ulm–Augsburg ist im Zeitplan des im Dezember 2022 ausgearbeiteten Beschleunigungsprogramm Schiene für das Jahr 2030 vorgesehen. Im Thesenpapier, das von König erarbeitet und vom pensionierten Bahn-Projektleiter Andreas Schulz ergänzt worden ist, wird der geplante späte Start der Arbeiten als Chance gesehen. Der Vorlauf könne für genaue Prüfungen und Planungen genutzt werden, sodass eine besonders passgenaue Sanierung möglich sei. "Voraussetzung ist aber, dass dieser Zeitpuffer nicht versäumt, sondern jetzt sehr zeitnah mit entsprechenden Untersuchungen und Planungen begonnen wird", mahnen König und Schulz. Die Bürgerinitiative Schwabentrasse, die sich gegen den Neubau einer ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg einsetzt, hat das Thesenpapier verbreitet.