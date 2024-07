Auto kracht mit Roller zusammen: Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag in Ulm ist eine 63-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-Jährige gegen 14.19 Uhr mit seinem BMW auf der K9906 im Stadtteil Gögglingen unterwegs. An einer Einmündung bog er von links in die Kirchberger Straße ab. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden Roller. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision stürzte der 66-jährige Fahrer sowie seine 63-jährige Sozia vom Piaggio-Roller. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Sozia vor Ort. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 9000 Euro, den am Roller auf 10.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Roller musste abgeschleppt werden. (AZ)

