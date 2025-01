Auto stößt mit Straßenbahn zusammen: 70.000 Euro Sachschaden

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn ist am Freitagabend in Ulm eine Frau verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 19.40 Uhr wollte eine 39-Jährige mit ihrem Mercedes aus dem Wohngebiet Lehle auf die Böfinger Steige abbiegen. Am dortigen Bahnübergang übersah sie dabei laut Polizei die bevorrechtigte Straßenbahn, welche in Richtung Endhaltestelle Ostpreußenweg fuhr. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung des 62-jährigen Straßenbahnfahrers kam es zum Zusammenstoß.

Nach dem Unfall mit der Straßenbahn wird in Ulm ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Dabei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. An ihrem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Straßenbahn liegt laut Polizei bei etwa 45.000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Für die Zeit der Unfallaufnahme war bis etwa 21.45 Uhr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. (AZ)