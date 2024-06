Auto überschlägt sich in Ulmer Oststadt: Polizei sucht Unfallzeugen

Der 21-jährige Fahrer war wohl zu schnell unterwegs. Das Auto überschlug sich. Die Polizei will nun den genauen Hergang klären.

Bei einem Unfall in der Nacht zum Dienstag in der Ulmer Oststadt ist ein 21-Jähriger leicht verletzt worden. Sein hatte es überschlagen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Kurz vor 23 Uhr fuhr der 21-Jährige nach Polizeiangaben mit seinem BMW in der Wielandstraße stadtauswärts in Richtung Talfinger Straße. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam das Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach rechts und touchierte den Bordstein. Der 21-Jährige riss wohl das Lenkrad nach links und geriet dabei ins Schleudern.

Der BMW überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Das Auto wurde dabei stark beschädigt, der 21-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Sein gleichaltriger Beifahrer blieb unverletzt. Nach kurzer Behandlung vor Ort konnte der Fahrer des BMW nach Hause.

Die Polizei Ulm-Mitte hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Auch eine unbekannte Radfahrerin und einen Autofahrer, die am Unfallort anhielten, und als mögliche Zeugen in Betracht kommen. Beide sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-3312 melden. Der Schaden am BMW wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. (AZ)