Marktsonntag in Ulm zieht Tausende Besucher und belebt den Handel

Am zurückliegenden Sonntag fand zum 18. Mal der Ulmer Marktsonntag statt. Nicht zuletzt ein Rahmenprogramm aus Herbst-, Kunsthandwerker- und Antikmarkt sowie Familienattraktionen sorgte für eine sehr gut gefüllte Innenstadt.

Viele Gäste kamen frühzeitig in die Ulmer City, um durch die bunt gemischten Stände des Herbstmarktes zu schlendern. Bei einem „Erntedank-Programm“ des Kreisbauernverbund Ehingen konnte man der Landjugend Langenau beim traditionellen Dreschen zuschauen.

Icon Vergrößern Auf den Ulmer Münsterplatz lockte neben dem Herbstmarkt auch ein Karussell. Foto: Ulmer City Marketing Icon Schließen Schließen Auf den Ulmer Münsterplatz lockte neben dem Herbstmarkt auch ein Karussell. Foto: Ulmer City Marketing

Viel los in Ulm am Marktsonntag

Zudem erfreuten sich die Vorführungen des Turngau Ulm auf dem Münsterplatz wie jedes Jahr einer begeisterten Zuschauerzahl. Showtanzgruppen und Akrobatik von über 350 Akteuren im Alter von 5 bis 70 Jahren bekamen ihren wohlverdienten Applaus.

Ab 13 Uhr öffneten die Geschäfte Ihre Türen. Die Stadt war voll. Die Geschäftsführenden der Textilhäuser zeigten sich nach Informationen der Ulmer Ciry-Werbegemeinschaft überaus zufrieden mit dem Verkauf, aber auch mit dem Umsatz am langen Wochenende.

„Wir sind überaus zufrieden mit dem Marktsonntag. Wir hatten eine stark frequentierte Ulmer City, viele glückliche Gesichter und die Betriebe berichten über sehr gute Geschäfte am ganzen Wochenende – was will man mehr?“, so Citymanagerin Sandra Walter. (AZ)