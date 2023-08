Unfall: Betonmischer kippt auf Kreisstraße um

Ein Betonmischer schaukelt sich so stark auf, dass er kippt. Mehr als eine halbe Tonne Beton läuft auf den Acker. Die Straße bleibt bis 15 Uhr gesperrt.

Leicht verletzt überstand ein 50-jähriger Lkw-Fahrer einen Unfall am Freitagmorgen bei Erbach. Gegen halb sieben Uhr morgens war der Mann mit seinem Betonmischer von Achstetten kommend in Richtung des Erbacher Stadtteils Ersingen unterwegs.

Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Ersingen kam der voll beladene Lastwagen in einer Linkskurve nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken schaukelte sich der Lastwagen so stark auf, dass er nach links umkippte und über die Fahrbahn in den linken Straßengraben rutschte. Ein entgegenkommender Autofahrer sah die Gefahr des auf ihn zurutschenden Lastwagen und konnte rechtzeitig anhalten. Der Lastwagenfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und konnte sich über die Dachluke aus dem Führerhaus selbst befreien.

Polizei Ulm: Schwerer Schaden durch Unfall bei Erbach

Durch den Aufprall wurde der Betonmischer mitsamt dem angebauten Förderband massiv beschädigt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Beim Rutschen in den Acker wurde der Aufbau des Betonmischer beschädigt und über eine Tonne Beton lief auf den Acker. Die Feuerwehr aus Erbach und Ersingen sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufendes Öl. Für die Bergung ist ein Spezialunternehmen angefordert, das neben dem Lastwagen auch den Beton entfernen muss.

Seit 7 Uhr ist die Kreisstraße voll gesperrt und wird es nach Angaben der Polizei vermutlich bis circa 15 Uhr bleiben. Die Straßenmeisterei hat eine Umleitung eingerichtet. Durch das hohe Gewicht des Betonmischers wurden ein Teil des Fahrbahnrands und die Flur beschädigt.