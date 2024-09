Betrunkener Radfahrer mit drei Promille in Ulmer Oststadt unterwegs

Ein 20-Jähriger ist am Donnerstagabend mit drei Promille auf dem Fahrrad in der Ulmer Oststadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Zeugin kurz vor 21 Uhr den augenscheinlich betrunkenen Radfahrer in der Wielandstraße. Daraufhin kontrollierte die Polizei den 20-Jährigen. Weil die Beamten starken Alkoholgeruch bemerkten, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser habe einen Wert von drei Promille ergeben, heißt es. Der 20-Jährige musste sein Fahrrad stehen lassen und kam mit zur Polizeiwache. Dort wurde ihm von einem Arzt Blut abgenommen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. (AZ)