Seniorinnen überfallen und ausgeraubt: Vater und Sohn sitzen jetzt in Haft

Die Taten sorgten in der Region für Entsetzen: In Ulm-Wiblingen war eine 92-Jährige niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Am selben Tag wurde eine 82-Jährige in Blaubeuren Opfer eines Überfalls. Jetzt vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm: Beide Fälle hängen wohl miteinander zusammen und die mutmaßlichen Täter wurden gefasst. Ein 63-Jähriger und sein 26 Jahre alter Sohn, beide mit italienischer Staatsangehörigkeit, sitzen in Untersuchungshaft.

Die Tat in Wiblingen ereignete sich am Montag, 10. Februar. Die 92 Jahre alte Rentnerin hatte gerade eine Bankfiliale verlassen, als ihr kurz vor 11 Uhr von hinten mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen wird. Sie ging in der Abteistraße, nahe der Einmündung Sägefeldweg zu Boden und verletzt sich. Sie erlitt nach Polizeiangaben eine Platzwunde am Kopf sowie eine Beckenfraktur. Eine Stofftasche wurde ihr entrissen, gestohlen wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen. Der Täter, der in Richtung Schleifmühleweg geflüchtet war, konnte aber zunächst nicht gefasst werden.

82-Jährige in Blaubeuren überfallen: Tasche und Geldbörse wird später von Zeugen gefunden

Am selben Tag, gegen 12 Uhr, wurde eine 82-Jährige in der Silcherstraße Blaubeuren ausgeraubt. Sie war von einem Mann angesprochen worden, ging aber weiter. Plötzlich habe sich der Unbekannte aber die am Rollator hängende Handtasche geschnappt und die Frau beiseite gestoßen. Die stürzte. Der Täter flüchtete in Richtung Fußweg Silcherweg / Zeppelinstraße. Eine Zeugin verfolgte den Mann, verlor den Mann aber aus den Augen. Hinter dem Krankenhaus fand sie die geraubte Handtasche und gab sie der 82-Jährigen zurück. Ein weiterer Zeuge fand in Bereich des Krankenhauses auch die Geldbörse der Frau.

Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass ein 63-Jähriger sowie dessen 26-jähriger Sohn mindestens für diese beiden Taten verantwortlich sind. „Während einer der Beschuldigten die Geschädigte überfallen habe, soll sein Mittäter das Fluchtfahrzeug gelenkt haben“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch. Geprüft werde, ob sie für weitere in den vergangenen Tagen nochmals in Ulm und auch in Laichingen und Schelklingen begangene ähnliche Raubtaten verantwortlich sind

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die beiden am Dienstag vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden sie am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes und des gemeinschaftlichen Raubes. Mittlerweise befinden sich Vater und Sohn in unterschiedlichen Haftanstalten. (AZ/krom)