Ulm/Blaustein: Gefährliche Fahrt mit Unterzucker: 80-Jähriger verursacht auf der B28 mehrere Unfälle

Ulm/Blaustein

Gefährliche Fahrt mit Unterzucker: 80-Jähriger verursacht auf der B28 mehrere Unfälle

Irgendwann kam er mit seinem Auto selbständig zum Stehen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann. Er kam in eine Klinik.
    Mit einem Rettungswagen kam der 80-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik.
    Mit einem Rettungswagen kam der 80-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Ein 80-Jähriger hat am Mittwoch auf der B28 bei Blaustein mehrere Unfälle verursacht. Die gefährliche Fahrt endete glimpflich.

    Gegen 12.30 Uhr fuhr der Senior mit seinem dunkelblauen BMW Kombi auf der B28 von Ulm in Richtung Blaubeuren. Mutmaßlich aufgrund von Unterzucker war der Autofahrer unkontrolliert unterwegs. Auf seiner Strecke kam er wiederholt in den Gegenverkehr und auch mehrfach nach rechts von der Straße ab.

    Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge streifte er mit seinem BMW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

    Vor Gerhausen kam der 80-Jährige mit seinem Auto selbständig zum Stehen. Eine Zeugin verständigte die Rettungskräfte, nachdem sie den Mann in seinem Auto sitzend und in offensichtlich desorientiertem Zustand antraf. Als er von Rettungskräften vor Ort behandelt wurde, verbesserte sich sein Zustand deutlich. Mit einem Rettungswagen kam er zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

    Die Polizei Blaustein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Besonders Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche Fahrt des Seniors gefährdet oder geschädigt wurden, bittet die Polizei, sich unter Telefon 07304/80370 zu melden. (AZ)

