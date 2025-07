Nächste Kontrollen im Raum Ulm: Polizei geht weiter gegen Poser und Tuner vor

Die Ulmer Polizei hat in der Nacht zum Freitag erneut die Poser- und Tuningszene unter die Lupe genommen. Dabei wurden Mängel festgestellt. In einem Fall waren sie wohl so gravierend, dass eine Weiterfahrt untersagt wurde.

Die Kontrolle erfolgte am Donnerstagabend, ab 18 Uhr, und dauert bis Freitag, circa 1 Uhr. Im Stadtbereich Ulm sowie in Blaustein seien insgesamt 14 Fahrzeuge inspiziert worden, die der Szene angehören sollen. Bei drei Fahrzeugen seien Mängel festgestellt worden. Einem BMW sei die Weiterfahrt untersagt worden. Die beiden anderen Fahrer hätten sogenannte Mängelberichte erhalten und müssen diese Mängel „unverzüglich beseitigen“, wie es im Pressebericht der Polizei heißt.

Die Kontrollen seien erforderlich, weil von unzulässig technisch veränderten Fahrzeugen erhöhte Unfallgefahren und Belästigungen der Anwohner ausgehen, so die Polizei. Weitere Kontrollen in unregelmäßigen Abständen sollen folgen. An eine eigens hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Hinweise werden auch telefonisch unter der Telefonnummer 0731/188-0 oder persönlich entgegen gegenommen. Zeitlich dringende Ereignisse sollen jedoch nicht per E-Mail gemeldet werden. (AZ)