Ulm

vor 5 Min.

Blautalcenter in Ulm: So geht es mit Sportriese Decathlon weiter

Plus Der Umbau des Blautalcenters in ein Wohnquartier erfolgt in Ulm bei laufendem Betrieb. Von früher einmal 100 Geschäften sind derzeit noch 16 übrig. Das ist der Zeitplan.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Platz ist das, was es derzeit im Blautalcenter im Überfluss gibt. So viel Platz, dass der Sportriese Decathlon in der Mall seine Zelte ausstellen kann. Manche sollen sich durch ein Ziehen an der Kordel aufbauen lassen. Und ein Knopfdruck soll für den Abbau genügen. Ganz so schnell geht es mit der geplanten Umwandlung des Einkaufsquartiers in ein Wohngebiet nicht. Die Sitzung einer Fachjury hat nun aber den weiteren Weg vorgezeichnet.

Der Sportriese Decathlon nutzt das ziemlich leer gefegte Blautalcenter in Ulm für seine Zeltausstellung. Foto: Oliver Helmstädter

Vom Einkaufsriesen soll sich das Blautalcenter in ein Stadtquartier mit gemischten Nutzungen wandeln. Bis zu 1000 Wohnungen sind angedacht. Kein leichtes Projekt für die Projektgesellschaft von HLG, allein deswegen, weil die schrittweise Schließung für die Mieter eine schmerzhafte Angelegenheit ist. Die Ankermieter sind raus. Nur Decathlon, der auch nach dem Umbau hier bleiben wird, ist von den größeren Geschäften - mal abgesehen von H&M, C&A sowie New Yorker, noch da. Die Filialen von Müller etwa oder Sport-Wolf sind längst zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen