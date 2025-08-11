Icon Menü
Ulm: BMW und Jeep prallen zusammen – hoher Sachschaden bei Wendeunfall

Ulm

Unfall beim Wenden: BWM stößt mit Jeep zusammen

Am Weinbergweg in Ulm stoßen am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammen. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.
    Ein Sachschaden von 30.000 Euro ist bei einem Zusammenstoß im Weinbergweg in Ulm entstanden.
    Ein Sachschaden von 30.000 Euro ist bei einem Zusammenstoß im Weinbergweg in Ulm entstanden. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Sonntag in Ulm entstanden. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem BMW X1 den Weinbergweg in Richtung Söflingen. Um zu wenden, fuhr er in den Ruländerweg ein und wollte sofort wieder in den Weinbergweg einfahren. Dabei achtete er laut Polizei nicht auf die geltende Vorfahrt und stieß mit dem Jeep eines 20-Jährigen zusammen. Der fuhr im Weinbergweg.

    Laut Polizei Ulm mussten nach dem Unfall beide Autos abgeschleppt werden

    Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro an beiden Autos. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

