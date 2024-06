Botanischer Garten: Warum ist die Mimose nur so mimosenhaft?

Eine neue Ausstellung im Botanischen Garten Ulm zeigt die Vielfalt der Hülsenfrüchtler. Sie können Jeans färben, tödlich sein und Schwaben glücklich machen.

Linsen mit Spätzle sind ein schwäbisches Lieblingsgericht, und der Gehalt der Linsen an Eiweiß und Mineralstoffen macht die geliebten Würstchen als Begleiter sogar eigentlich überflüssig, sagt Stefan Brändel, Biologe an der Universität Ulm. Dort wurde im Foyer der Gewächshäuser des Botanischen Gartens eine Ausstellung eröffnet, die zeitgleich auch in anderen Botanischen Gärten läuft, und die zeigt, was Hülsenfrüchtler so alles können.

Hülsenfüchte sind mehr als nur Linsen

Hülsenfrüchte: Da denkt man eben an Alblinsen, an Bohnen und Erbsen, vielleicht auch an Kichererbsen, Erdnüsse und Soja. Aber auch an edles Palisanderholz, an die Mimosenhaftigkeit der Mimosen, an tödliches Gift oder an die mit Indigo gefärbte Jeans? Mehr als 19.000 Hülsenfrüchtler gibt es auf den verschiedenen Kontinenten und in den verschiedenen Klimazonen, die auch als Schmetterlingsblütler oder Fabaceae (nach dem lateinischen Wort „faba“ für die Bohne) bezeichnet werden. Stefan Brändel ist im Ausstellungsteam, das „Von Bohne und Erdnuss und Mimose – fabelhafte Fabaceae“ für die Botanischen Gärten deutschlandweit erarbeitet hat. 450 Besucherinnen und Besucher hatte die Ausstellung im Botanischen Garten der Uni Ulm bereits am Eröffnungstag. Im Foyer der Gewächshäuser erklären Schautafeln die immense Vielfalt der Hülsenfrüchtler – und sogar fachmännisch den Unterschied zwischen Hülse und Schote: Die reife Schote öffnet sich an zwei Seiten, die Hülse nur an einer, so Brändel.

Manche Hülsenfrüchtler können sich selbst düngen

Oder den „Erbsenzähler“ Gregor Mendel, dessen Kreuzungsversuche mit Erbsenpflanzen zur Grundlage des wissenschaftlichen Verständnisses von Genetik wurden. Viel Interessantes ist auf diesen Schautafeln zu lesen. Denn wer weiß schon, dass eine ganze Reihe von Hülsenfrüchtlern die Fähigkeit haben, sich selbst zu düngen und damit auch auf kargen Böden zu existieren? Sie leben in einer Symbiose mit bestimmten Bakterien, die Luftstickstoff binden und der Pflanze zur Verfügung stellen, erklärt Brändel. Umgekehrt gibt die Pflanze über ihre Wurzeln den Bakterien Nährstoffe: Man ernährt sich gegenseitig, ohne dabei selbst zu Schaden zu kommen – was aber zum Beispiel dazu führt, dass sich die früher in Parks gepflanzte Robinie als invasive Art stark ausbreitet und inzwischen in der Natur andere Arten verdrängt.

Hülsenfrüchtler: atemberaubend schön, nützlich, aber auch manchmal giftig

Im Gewächshaus sind auch viele Informationen zu bekommen über jene Hülsenfrüchler, die man nicht so kennt: Wie genau funktioniert das, dass die Mimose "mimosenhaft" auf Reize mit Bewegung reagiert? Und weshalb steht bei den hübschen hinter Glas liegenden rot-schwarzen Samen der Paternostererbse ein Totenschädel? Die Samen dieser Pflanze, die zu den giftigsten der Welt gehören, werden in den Tropen für traditionellen Schmuck verwendet. Für andere Hülsenfrüchtler scheinen die Nutzungsarten fast unbegrenzt: Palisander zum Beispiel ist ein geschätztes Edelholz – und blüht, wie manch anderer Hülsenfrüchtler-Baum traumhaft schön. Lakritze wird aus dem Hülsenfrüchtler Süßholz gemacht. Andere Hülsenfrüchtler liefern als Kräuter Tee, Farben oder werden als krautige Bodenverbesserer und damit als natürlicher Dünger eingesetzt. Wie nützlich, atemberaubend schön oder auch giftig die Großfamilie der Hülsenfrüchtler ist, zeigt die Ausstellung bis zum 16. September.