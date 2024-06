Ulmer Filiale der Bundesbank schließt: So äußert sich OB Ansbacher dazu

Acht der derzeit 31 Filialen der Bundesbank werden geschlossen. Ulm ist dabei, wozu sich auch OB Martin Ansbacher äußert.

In der vergangenen Woche hat die Deutsche Bundesbank mit Sitz in Frankfurt angekündigt, ihr bundesweites Filialnetz neu auszurichten: Von den derzeit 31 Filialen sollen acht geschlossen werden, darunter auch die Niederlassung in Ulm an der Olgastraße.

Wie die Ulmer Stadtverwaltung mitteilt, soll 2028 der Betrieb in Ulm eingestellt werden. Gleichzeitig wird in vier Städten (Frankfurt, Hannover, Köln und Stuttgart) an "logistisch günstigen Standorten" neu gebaut.

Oberbürgermeister Martin Ansbacher bedauert schriftlich den Weggang der seit Jahrzehnten in Ulm ansässigen Bundesbankfiliale, betont aber auch, dass die lange Vorlaufzeit bis zur Schließung der Ulmer Dependance Beschäftigten, Geschäftspartnern und Privatkundschaft Planungssicherheit gebe.

Eher schmucklos: Der Eingang zur Filiale der Bundesbank in Ulm. Foto: Oliver Helmstädter

Aufgaben der Bundesbank in Ulm

Der OB wörtlich: "Ich vertraue auf die Zusage der Bundesbank, dass für alle von der Schließung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Betriebsbedingte Kündigungen hat die Bundesbank ausdrücklich ausgeschlossen. Das begrüße ich sehr."

Auch für Geschäftspartner und Privatkunden zeigte sich der OB optimistisch, dass die Bundesbank ihre Zusicherung, erreichbar zu bleiben, einhalten werde: "Kreditinstitute, Handel und Wertdienstleister werden auch zukünftig einen flächendeckenden Zugang zur Bundesbank haben. Das dürfte auch im ureigenen Interesse der Bundesbank sein, denn schließlich gehört die Versorgung mit Bargeld zu deren zentralen Aufgaben."

Die Filiale der Bundesbank in Ulm mit ihren 44 Beschäftigten versorgt die Wirtschaft mit Euro-Bargeld. Privatkunden bieten sie einen gebührenfreien und unbefristeten Umtausch von D-Mark-Banknoten und -Münzen. Wer statt der Bundesbank in das Gebäude, das Ende der 1970er gebaut wurde, einzieht, ist nicht bekannt. Eine grundlegende Sanierung dürfte auf der Tagesordnung stehen. (AZ)