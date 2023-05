Neues Rock-Festival auf der Wilhelmsburg: Das ist beim "Burgbeben" geboten

Noch mehr Musik auf der Wilhelmsburg: Nach Musical und Stürmt die Burg wird es nicht ruhig in der Festungsanlage. Stattdessen soll sie mit Bands aus der Region und ganz Deutschland zum Beben gebracht werden.

Die Wilhelmsburg ist die vielleicht spannendste Konzertlocation der Stadt Ulm. Nun bekommt sie mit dem Burgbeben Open Air ein eigenes Rockfestival. Heuer findet es zum ersten Mal statt. Wer dahintersteckt und was die Festivalmacher vorhaben.

In diesem Jahr findet am 25. und 26. August 2023 zum ersten Mal das Burgbeben Open Air im Innenhof der riesigen Festungsanlage statt. Am Freitag, 25. August, eröffnen die Indie-Rock Bands Roadstring Army und Die Autos das Open Air, die beiden Ulmer Bands sind bereits seit Jahren regional bekannte Gesichter und wissen, wie sie Ulm und damit auch die Wilhelmsburg zum Beben bringen. Als Headliner ist das Alternative-Rock-Duo Saint Chaos aus Berlin auf der Wilhelmsburg zu Gast. Nils Brunkhorst und Phil Sunday stehen seit 2017 gemeinsam auf der Bühne. Erst vor kurzem begleiteten sie als Support Royal Republic in Warschau und Krakau.

Die Happy, Mischa und Wait of the World rocken an Tag zwei

Am Samstag, 26. August, stehen die Ulmer Urgesteine rund um Marta Jandová mit Die Happy auf der Bühne und bringen an diesem Abend das Beste aus 30 Jahren Bandgeschichte auf die Wilhelmsburg. Begleitet werden die Ulmer von der Alternative-Pop-Rock-Band Mischa, die zuletzt auch beim Gig’Berg Open Air in Biberach mit dabei war. Neben den Biberachern ist die 2018 gegründete fünfköpfige Indie-Pop & -Rock Band Wait of the World mit ihrem ansteckenden Sound aus München mit dabei.

Organisator des Burgbeben Open Airs sind die Macher der Burgbar No. XII, die sich seit 2020 um das leibliche Wohl der Veranstaltungsbesucher auf der Wilhelmsburg kümmern. Hinter der Burgbar No. XII wiederum steckt die Eventagentur CPN aus Ulm, die vor allem die Planung und Durchführung von Großveranstaltungen sowie die Personaldienstleistung dafür anbietet.

Die Veranstalter weisen mit dem Auto anreisende Veranstaltungsbesucher schon jetzt auf den Shuttle-Parkplatz hin, der für das Festival eingerichtet wird. Mit einem Bus geht es von dort direkt auf die Wilhelmsburg. Das Parken rund um die Wilhelmsburg ist nicht möglich. Wer kann, sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Buslinie 7 hält rund 5 Gehminuten von der Burg entfernt.

Info: Weitere Informationen zur Veranstaltung und Updates zum Shuttle gibt es auf burgbar12.de/burgbeben sowie auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Burgbar No. XII unter @burgbar. 12. Tickets sind unter ulmtickets.de sowie beim Servicecenter der SWU in der Neuen Mitte in Ulm erhältlich. (AZ)