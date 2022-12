Ulm

14:19 Uhr

Mit dem Café Tröglen verschwinden am Samstag zwei Jahrhunderte Tradition

Plus Nach 211 Jahren schließt das wohl letzte Kaffeehaus Ulms der alten Schule seine Pforten. Zum Abschluss ist es noch mal voll, als Nachfolger gibt es viele Anwärter.

Von Oliver Helmstädter

Die goldene Kaffeetasse an der Fassade verliert am Samstag ihre Berechtigung: Nach 211 Jahren schließt das Café Tröglen am Ulmer Münsterplatz. Zum Abschied ist es an diesem Nachmittag noch mal richtig voll geworden. Als Brigitte Watzek aufsteht, ist ihr Platz sofort wieder besetzt: Das "ganze Programm" hat sich die 70-Jährige zum Abschied gegeben. Von der Tomatensuppe zum Mittagessen über die "himmlische Sahnetorte" zur Portion Kaffee im Kännchen bis hin zu den Wibele zum Mitnehmen.

