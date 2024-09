Carport-Brand greift auf Haus in Wiblingen über: Schaden von mindestens 200.000 Euro

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Donnerstag ein Carport in Ulm-Wiblingen in Brand geraten. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte.

Gemeldet wurde das Feuer in der Straße „Ziegelhütte“. Die Feuerwehr rückte mit vier Löschzügen und gut 70 Kräften an. Das Feuer ist nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich des Carports ausgebrochen. Dort waren laut Polizei Baumaschinen gelagert. Der Brand sei dann auf das Haus übergegriffen, das zwar bezugsfertig gewesen war, sich aber noch im Bau befinde, so der Polizeisprecher. (krom)

