Christian Ehring im Ulmer Zelt: "Extra 3"-Mann ist diesmal etwas aufgeraut

Plus Der "Extra 3"-Mann spielt im Ulmer Zelt so manches Bekanntes. Seinen größten Lacher erntet er mit einer Bemerkung über einen Politiker, der für den Satirebetrieb eine Art neuer Andreas Scheuer ist.

Von Ronald Hinzpeter

Es wird alles immer schlimmer: Der Klimawandel schreitet voran, Putins Angriff in der Ukraine eskaliert, es gibt immer mehr Kriege – wenn ein Kabarettabend schon mit solchen Feststellungen beginnt, dann könnten das deprimierende zweieinhalb Stunden werden. Sie werden es aber nicht, denn Christian Ehring hat genug Pointen auf Lager und auch die nötige Ausdauer, um das Niveau ordentlich hoch zu halten. Das Ulmer Zelt ist bei seinem Auftritt am Sonntag nicht komplett ausverkauft, aber doch weitgehend gefüllt – Hochwasserlage hin oder her. Rund um das Zelt hat der Regen, der im Landkreis Neu-Ulm und im Unterallgäu für einige Verheerungen verantwortlich ist, nur für etwas Schlamm gesorgt.

Christian Ehring recycelt gerne seine Pointen

Es ist so wie immer bei Christian Ehring: Da er regelmäßig in der Gegend vorbeischaut, haben diejenigen, die jedes Mal dabei waren, Teile des aktuellen Auftritts bereits früher mal gehört. Etliche Passagen stammen zudem aus der einen oder anderen "Extra 3"-Sendung, mit denen er im NDR gerne mal am Donnerstag die Witze vorwegnimmt, die sich am Freitag in der ZDF-"Heute Show" auf dem Manuskriptzettel von Oliver Welke wiederfinden. Ist aber nicht schlimm, denn der Mann bespielt inklusive Pause fast drei volle Stunden. Die wollen gefüllt sein, weshalb manche Passagen zum munteren Wiederhören werden. Etwa die zum Ukraine-Krieg, den Putin angezettelt habe, um angeblich gegenüber der Nato sein Gesicht zu wahren. Allerdings sei das westliche Militärbündnis eher nicht für das Gesicht des russischen Präsidenten zuständig. Wenn es nach ihm ginge, seien für Putins Gesicht eher die Klitschko-Brüder zuständig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

