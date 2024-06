Ulm

19:03 Uhr

Das Donaustadion hat viele Fans, aber zu wenig Platz, zu wenig Toiletten und zu wenig Überdachung

Plus Das Donaustadion ist eigentlich viel zu klein für einen Betrieb in der zweiten Bundesliga. Was es jetzt alles zu tun gibt für den "SSV Ulm 1846 Fußball".

Von Oliver Helmstädter

Ein Paket an kurzfristigen Maßnahmen, die nötig sind, dass der " SSV Ulm 1846 Fußball" seine Heimspiele im Donaustadion ausrichten kann, hat der Ulmer Gemeinderat am Mittwoch einstimmig abgesegnet. Kostenpunkt: rund 1,9 Millionen Euro. Ulms OB Martin Ansbacher sprach von einem "intensiven, aber sehr konstruktiven" Prozess mit der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Mit dem Paket für die Zweiligatauglichkeit des Ulmer Donaustadions gehe die Stadt "ins Risiko hinein und auch in Vorleistung", so OB Martin Ansbacher. "Das machen wir aber gerne, weil es uns wichtig ist."

