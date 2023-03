Das neue SSV-Ulm-Tennisheim hat einen ersten Pächter

Alles neu in der neu vereinten Tennisanlage des SSV Ulm und dem TK: Nicht nur das gastronomische Angebot wird runderneuert.

Restaurant Nonno Franco heißt das Lokal, das am 1. Juni diesen Jahres auf der Tennisanlage eröffnen soll. Wie die jüngst mit dem TK Ulm fusionierte Tennisabteilung mitteilt, werden Jessica Giordano und ihr zukünftiger Ehemann Berkan das Lokal betreiben.

Jessica und Berkan gehören einer in Ulm bekannten Gastronomen-Familie an. Vater Franco betrieb 17 Jahre lang das „Rössle da Franco" in Lehr und Jessicas Bruder ist seit Jahren der Wirt des La Stradina in der Ulmer Gasse. Aktuell betreiben Jessica und Berkan ihr Nonno Franco noch im Science Park II das sich im Erdgeschoss des IQ-Hotels in der Lise-Meitner-Straße befindet. Erwartet werden somit auch in der Ulmer Au Pizza, Pasta und Salate.

Der Bau des rund zwei Millionen Euro kostenden Tennisheims, der neuen Heimat das Nonno Franco, ist weit vorangeschritten und die Nutzung ab Mai diesen Jahres bleibt das realistische Ziel. Die offizielle große Eröffnung ist am Samstag, 17. Juni ab 15.30 Uhr geplant.

Blick auf das noch unfertige neue Tennisheim und das Donaustadion im Hintergrund. Foto: Oliver Helmstädter

Padel-Tennis bald beim SSV Ulm

Auch abseits des Tennisheims bringt sich die Tennisabteilung auf Vordermann: Der neue Padel-Tennisplatz, direkt neben dem Tennisheim platziert, wird ebenfalls bereits gebaut und der Verein rechnet damit noch im April die ersten Bälle spielen zu können. Padel Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash und hat den Vorteil, dass Anfänger schon nach der ersten Trainingsstunde richtig loslegen können. Padel Tennis wird immer zu viert gespielt, also jeweils zwei Doppel spielen gegeneinander und gilt als guter Einstieg in den Tennissport.

Zudem entstehen hinter der SSV-Tennishalle im Laufe des Monats Mai drei neue Sandplätze nahe der Donau, die ab Mitte Juni auch bei 50 gemeldeten Mannschaften noch freie Plätze für das Training der Abteilung mit knapp 900 Mitgliedern ermöglichen sollen.

Hier hinter dem neuen Tennisheim des SSV entsteht der erste und einzige Padel-Tennis-Court des Vereins. Foto: Oliver Helmstädter

LED-Flutlicht und Trackingsystem Wingfield neu im größten Ulmer Tennisverein

Neu ist auch eine LED-Flutlicht-Anlage auf sechs Plätzen, die bereits im April einsatzbereit sein soll. Auch die Digitalisierung hält Einzug in den Tennis-Breitensport: Auf Platz 1 wird das digitale Trackingsystem Wingfield eingebaut. Das kamerabasierte System zeichnet alle Aktivitäten auf dem Platz und stellt für das Trainerteam und Christian Stich, Boris Kurtes, Catalin Geacar und Sebastian Bättger umfassende Analysen und Videosequenzen in der zugehörigen App bereit. Geplant ist zudem der Bau eines Kinderspielplatzes, einer Grillstation, eines Trampolins und die Aufstellung einer Outdoor-Tischtennisplatte.

Neuer Boule-Platz des SSV Ulm

Auf dem ehemaligen Boule-Platz beim TK Ulm wird künftig geparkt. Die Boule-Abteilung des SSV Ulm bekommt aber laut Vereinsmitteilung einen neuen Platz, ein paar Meter weiter Richtung Donau. Der 1. Ulmer Pétanque-Klub hatte sich aufgelöst und ist jetzt Teil des Großvereins.

Das größte Projekt des SSV liegt noch auf Eis: Zwei Jahrzehnte, nachdem im Sportverein SSV Ulm erste Gedanken aufgekommen waren, dass die Jahnhalle nicht zukunftsfähig ist, wurde das 15-Millionen-Euro-Doppel-Projekt der Nachfolge - der Jahnsportpark - vom Ulmer Gemeinderat zwar längst auf den Weg gebracht. Doch im Sommer vergangenen Jahres verschob der 10.000-Mitglieder-Verein aus Ulm den Baubeginn aufgrund befürchteter Kostensteigerungen auf unbestimmte Zeit. Und das, obwohl mit der Firma Beurer bereits ein Sponsor gefunden ist. (heo/AZ)