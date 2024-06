Ulm

„Das Petunien-Gemetzel“: Eine wahre Geschichte, die unglaublich klingt

Plus Klaus Pichlers Fotoprojekt „Das Petunien-Gemetzel“ arbeitet im Stadthaus Ulm einen Gen-Skandal auf – facettenreich und hoch künstlerisch.

Von Florian L. Arnold

Kennen sie orangefarbene Petunien? Falls ja, sind sie vielleicht schon mittendrin in einem Kriminalfall. Denn die „liebste Balkonpflanze“ der Stadtmenschen ist von Natur aus weiß. Wenn man sagt „von Natur aus“, so ist damit auch gleich verraten, dass leuchtend orangefarbene Petunien nicht in der Schöpfung vorgesehen waren – bis sie ab 1987 in einem großangelegten Versuch des Max-Planck-Instituts mittels Gentechnik gezüchtet wurden. Neue Genome sorgten dafür, dass die anspruchslose Balkonblume eine neue Farbe erhielt. Das Versuchsfeld wurde allerdings nicht besonders gut abgesichert, sodass orangefarbene Petunien bald an anderen Orten auf der Welt auftauchten. Immer wieder wurden diese Irrläufer vernichtet. Doch sie waren nicht mehr aus der Welt zu schaffen.

Wie das „Petunien-Gemetzel“ seinen Lauf nahm

Im Mai 2015 bemerkte der finnische Pflanzenbiologe Teemu Teeri vor dem Bahnhof von Helsinki diese leuchtend orangefarbene Petunien in einem Blumentrog und nahm einige davon mit, um sie zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass sie von den Versuchspflanzen aus den frühen 1990er Jahren abstammten. Sie und auch alle anderen orangefarbenen Hybriden, die man seither weltweit fand. Diese zufällige Entdeckung einer Pflanze, die es eigentlich nicht geben sollte, sorgte 2017 für eine weltweite Vernichtungsaktion, das „Petunien-Gemetzel“, das der Wiener Fotograf Klaus Pichler nun im Stadthaus aufbereitet – als faszinierende „Mockumentary“, also einer Mischung aus Dokumentation und Fiktion, Kunst und Fakt.

