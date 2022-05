Ulm

18:00 Uhr

Das Theater Ulm geht in die Gotteshäuser

Plus Eine solche Verbindung zwischen den Kirchen und dem Theater gab es bisher noch nicht. Doch alle Beteiligten sind glücklich über die Zusammenarbeit.

Von Dagmar Hub

Der Vorverkauf am Theater Ulm für Hugo von Hofmannsthals populäres Spiel "Jedermann" und für das zweite große Ballettwerk dieser Spielzeit hat bereits begonnen. Manch einer mag sich verwundert die Augen reiben: Die beiden Werke finden nicht im Großen Haus des Theaters statt, sondern in den renommiertesten Kirchen der Stadt - im Ulmer Münster die getanzte "Messa di Gloria" Puccinis und in der Wiblinger Basilika "Jedermann". Das Theater geht in die Gotteshäuser.

