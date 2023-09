"Dein Emma" im Donautal: Ulms erster digitaler Supermarkt nimmt Betrieb auf

Rund um die Uhr kann im Donautal jetzt eingekauft werden. Ulms erster digitaler Supermarkt hat eröffnet. Ein Erstkauf bei der Eröffnung ging etwas schief.

"Dein Emma" heißt er, weil er anbieten soll, was es einst beim Tante-Emma-Laden ums Eck gab. Nur die "Tante" wird jetzt eben fehlen - das Personal. In Zeiten von Fachkräftemangel ist Ulms erster digitaler Supermarkt am Montag feierlich eröffnet worden. Aufzufinden ist der grau-grüne Kasten nahe der Dieselstraße 35 im Donautal. Der Erstkauf vor großer Kulisse ging etwas schief. Auch beim Onlineshop ist noch etwas Geduld gefragt. Doch beides soll sich zeitnah ändern.

Bei einer Umfrage unter den 3600 Beschäftigten im Industriegebiet kristallisierte sich der Wunsch nach einem Nahversorger heraus. Aufgegriffen von der Initiative Donautal Connect, wurde die Idee von Josef Klein, dem Juniorchef der gleichnamigen Metzgerei und der Kirschenhofer Maschinen GmbH, beide aus Nersingen-Straß, umgesetzt. Die Container samt Roboter standen schon seit ein paar Tagen bereit, der Stromanschluss erfolgte jedoch erst am vergangenen Freitag. Übers Wochenende wurde die Anlage dann mit Artikeln bestückt.

Digitaler Supermarkt in Ulm: Einkauf über deinemma.de erst ab Ende der Woche verfügbar

Vor Ort lässt sich ab sofort einkaufen. Der Vorab-Einkauf über die Webseite deinemma.de wird voraussichtlich erst in wenigen Tagen funktionieren. Es wurde offensichtlich ein falscher Router geschickt, der richtige soll aber voraussichtlich zum Ende dieser Woche eintreffen. Dann lassen sich künftig auch Waren online vorab reservieren, die dann binnen einer Frist von sechs Stunden bei der Anlage abgeholt werden können.

Etwas ins Stocken geraten war auch die Packung Landjäger, die sich Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) und Andreas Burkhardt, Teva-Chef für Deutschland und Österreich, bei ihrem Erst-Einkauf bei der Eröffnungsfeier am Montagmittag herauslassen wollten. Die Bestellung über den Touchscreen funktioniert. Roboter Roberta legte die Klein-Landjäger auch auf das Ausgabe-Förderband. Die Packung schaffte es aber nicht über eine kleine Metallschwelle und somit auch nicht ganz aus der Luke heraus. Als die Klappe schloss, wurde das Produkt eingeklemmt. Doch kein Problem für den OB: Er riss es heraus, schnitt die Packung auf und ließ sich die Landjäger der Metzgerei schmecken. Metzgermeister Klein machte die Kirschenhofer Techniker gleich auf das Malheur aufmerksam. Anschließend bestellte Waren kamen reibungslos heraus.

280 Produkte sind aktuell zu haben. Von Chips über Landjäger und Zigaretten bis hin zu Pflastern. Je nach Nachfrage soll das Sortiment in den kommenden Tagen und Wochen aufgestockt und angepasst werden. Insgesamt haben bis zu 400 Artikel Platz.

