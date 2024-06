Ulm

17:18 Uhr

Dekker im Ulmer Zelt: Der melancholische Strohhut-Mann

Plus Im Ulmer Zelt tritt der amerikanische Singer/Songwriter Dekker zum ersten Mal auf und überzeugt sein Publikum mit eher nachdenklichen Liedern. Und am Ende geht es volle Kraft voraus.

Von Stefan Kümmritz

Auch wenn das Ulmer Zelt beim Auftritt des amerikanischen Singer/Songwriters Dekker nicht ausverkauft war, hatte sich doch eine große Schar von Fans oder auch nur Neugierigen angesammelt, um den Mann mit dem großen Strohhut zu erleben, der zumindest Insidern der Indie-Folk-Musik ein Begriff ist. Dekker bekannte, zum ersten Mal in Ulm zu sein, meinte aber, das sei eine „nice city“ und das Publikum sei großartig.

Dekker kann man nicht in die Augen schauen

Dieses war von dem Mann, dem man wegen des Huts und des wohl bewusst gewählten schlechten Lichts nicht in die Augen schauen konnte, sondern sich mit dem Betrachten seiner Mund- und Kinnpartie begnügen musste, mehr als nur Höflichkeit. Dabei gab sich Dekker, der sich selbst mit der Gitarre begleitete, gar nicht so geheimnisvoll, wenn auch seine Texte wegen seiner eher undeutlichen Sprache nicht leicht zu verstehen waren. Vor allem, wenn er mit Kopfstimme sang, was sehr häufig der Fall war und was er bestens beherrscht, durfte man schon einmal rätseln, welche Geschichte er in diesem Song gerade erzählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

