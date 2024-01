Ulm

vor 47 Min.

Demo in Ulm: 10.000 Menschen gehen für die Demokratie auf die Straße

Plus Demonstrationen gegen politische Hetze und die AfD füllten am Wochenende die Straßen Deutschlands. In Ulm war der Münsterplatz voll. Auf der Bühne erklangen deutliche Worte.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Zu Beginn der Veranstaltung zog die Europa-Hymne die Anwesenden auf dem Münsterplatz in ihren Bann: "Freude schöner Götterfunken". Dem empathischen musikalischen Auftakt folgte sogleich eine verbale Bekundung schierer Freude. Sie stammte von Ella Oswald vom Ring politischer Jugend Ulm (RpJ), dem Veranstalter, und betraf die Menschenmenge, die sich am Samstagnachmittag bei am Schluss klirrender Kälte am Fuße des Münsterturms versammelt hatte. Für 1.000 Teilnehmende war die Kundgebung angemeldet, an die 10.000 mögen es am Ende gewesen sein.

"Gegen Hass und Hetze der AfD"

Der Wochenmarkt war kaum abgeräumt, da füllte sich der Münsterplatz bereits von Neuem. Nicht, um Einkäufe zu erledigen, sondern um "Gemeinsam gegen Hass und Hetze der AfD. Für unsere Demokratie" einzutreten, wie das Motto der nachfolgenden Kundgebung lautete. Aus allen Richtungen strömten Menschen auf den Platz, viele ausgestattet mit selbstgemalten Plakaten und eindeutigen Botschaften: "Lieber solidarisch als brutal und arisch" war darauf zu lesen, vor dem "Wolf im Schafspelz" wurde gewarnt. Auf einem großen Transparent standen die Namen von Todesopfern rechter Gewalt. Weitere Parolen hatten einen satirischen Einschlag: "Kein Gold Ochsen für Nazis". Häufiger wurde die Symbolfarbe "Braun" angeführt. Von "brauner Suppe" war die Rede und dass bei ihm "braune Soße", wie ein Demonstrant bekundete, allenfalls über "die Spätzle" komme. Am Rande des Platzes positionierte sich ein Traktor mit dem Schild an der Schaufel: "Landwirtschaft ist bunt, nicht braun".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen