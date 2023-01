Der Familie auf der Spur: Dieser Stammtisch kennt sich aus mit Ahnenforschung

Plus Wie man die eigenen Wurzeln erforscht, kann man beim Ahnenforscher-Stammtisch im Ulm lernen. Zwei Mitglieder geben vorab Einblicke in die Familienforschung.

Viele Menschen wissen heute vielleicht noch, wer ihre Urgroßeltern oder die Menschen auf den geerbten alten Familienfotos waren. Wer jedoch mehr über seine Herkunft und die eigenen Vorfahren erfahren möchte, muss tiefer forschen. Horst-Albert Mäcks Interesse an seiner Familiengeschichte beginnt auf der Beerdigung seines Vaters. Seine Tante habe dort zu ihm gesagt, dass sie seinen Vater noch viel über die Tante oder den Onkel hätte fragen wollen. "Das machte mich selbst neugierig und ich fing an zu recherchieren", schildert der nun 70-jährige. Er hat Glück: Er findet bei seiner Mutter zwei Schuhkartons voll mit Familienfotos. "Sie waren leider aber alle nicht beschriftet und deshalb für meine Suche unbrauchbar", berichtet er. Er lässt sich aber nicht unterkriegen und hat Erfolg.