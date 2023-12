Ulm

17:15 Uhr

Der Michelsberg begleitet Ulmer von der Wiege bis zur Bahre

Plus Ein Buch beleuchtet den Ulmer Hausberg und seine Geschichte. Es geht um Wein, Wirtschaften und um den Namen, der eben nicht von einem früheren Kloster kommt.

Von Dagmar Hub

Im Jahr 1813 wurde auf dem Michelsberg eine steinerne Konsole ausgegraben, die die Jahreszahl 1296 trägt. Zur Zeit, als jener Wandvorsprung irgendwo eingebaut wurde, hatten die Augustiner ihr Pilgerkloster auf dem Ulmer Hausberg längst verlassen. Die lange Geschichte und die Bedeutung des Michelsberges für Ulm beleuchtet der Kulturwissenschaftler Wolf-Henning Petershagen in seinem von Stadtarchivdirektor Michael Wettengel herausgegebenen Buch "Der Michelsberg".

Vom Heiligen Michael dürfte der Berg seinen Namen nicht haben. Es sei vermutlich ein "g'mähtes Wiesle" für die Mönche gewesen, die ihr Klosterspital samt Kirche nach dem Erzengel benannt haben, dass der Berg schon vorher "Michelsberg" hieß. Denn "mihhil berg" bedeutete im Althochdeutschen einfach "großer Berg"; das Adjektiv hat Niederschlag gefunden in zahlreichen geografischen Bezeichnungen. So eben auch in Ulm, wo Petershagen ein vorchristliches Heiligtum oben auf dem Berg vermutet, an dessen Stelle Mönche 1183 in der Nähe der stark frequentierten Handelsstraße Richtung Stuttgart ihre Klosterkirche bauten.

