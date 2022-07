Der Sturm auf die Ulmer Wilhelmsburg beginnt

Lokal Ab diesem Donnerstag gibt es unter dem Motto "Stürmt die Burg" erneut ein vielfältiges Programm zu erleben. 90 Künstlerinnen und Künstler sind heuer dabei.

Vor fünf Jahren sind Kulturschaffende angetreten, die Wilhelmsburg mit Musik, Literatur und Theater unter dem Motto "Stürmt die Burg" zu beleben. Fristet doch die gewaltige Festung, die hoch über der Stadt thront, meist ein unbeachtetes Dasein. Projektleiter Sebastian Huber spricht zur diesjährigen Eröffnung von einer Erfolgsgeschichte, die sich einen festen Platz im Ulmer Kulturkalender errungen hätte. Besonders in den vergangenen beiden Jahren hätte der Kultursommer auf der Wilhelmsburg zahlreichen Künstlern einen Hoffnungsschimmer geboten, weil hier unter freiem Himmel und mit ausreichend Raum die strengen Pandemieregeln eingehalten werden konnten.