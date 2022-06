Der Tag der Rose bringt den Münsterplatz zum Blühen

Der Tag der Rose in Ulm zeigt die ganze Vielfalt der vermeintlichen Diva unter den Blumen. Die Vorsitzende des Rosenzüchter-Vereins gibt Gartenfreunden Tipps.

Sänger, Poeten und Popstars widmeten der Rose Lieder, Gedichte und Liebeserklärungen. Mit adeligen Namen wie "Queen of Sweden" oder "Prinzess Astrid" haben Züchter prominenten Persönlichkeiten die Ehre erwiesen.

Für die Vorsitzende des Rosenzüchter-Vereins Carmen Kreiser ist aber nicht jede Namensgebung ein Glückstreffer. Auch auf den Namen "Heidi Klum" oder "Radio MDR" seien schon Rosen getauft worden, sagt sie. Zum Tag der Rose haben die Vereinsmitglieder zum Aktionstag auf dem Münsterplatz eingeladen. Hier wolle sie und ihre Kollegen mit dem Vorurteil aufräumen, die Rose sei die "Diva" unter den Pflanzen: "Es kommt auf die Sortenwahl an", verrät Kreiser, die schon als Biologin das Rosarium im Botanischen Garten in Ulm betreute.

Rosen vom Discounter?

Für angehende Rosenfreunde oder auch leidenschaftliche Liebhaber bietet sie und ihre Vereinskolleginnen und Kollegen regelmäßig Seminare an. Vom billigen Schnäppchen aus den Discountern rät die Fachfrau ab: "Diese Pflanzen werden schnell hochgezogen, während hochwertige Rosen etwa zwei Jahre wachsen dürfen, bis sie verkauft werden." Dann sei die Rose eine langlebige Zier für den Garten, sagt ihre Kollegin Doris Strehle. Die Treue des Gewächses kenne bei guter Behandlung und richtigem Standort kaum Grenzen, erklärt Strehle und nennt als extremes Beispiel die Hildesheimer Rose, die seit rund 1000 Jahren als Prachtstück an der Fassade des Doms wächst.

Warum begeistern Sie Rosen?

Auf die Frage, woher die Begeisterung für die Pflanze komme, gerät Strehle ins Schwärmen: "Kaum eine Pflanze blüht so ausdauernd wie die Rose." Meistens hätten ihre Besitzer von Mai bis Dezember ihre Freude an den Blüten und angesichts der milden Winter könne es auch vorkommen, dass selbst über den Winter die bunte Pracht nicht aussetzen würde. Den Ruf einer pflanzlichen "Diva" hätte die Rose jedoch zu Unrecht. Die Pflanze sei auf einem luftigen und sonnigen Standort äußerst robust und geduldig. "Beim Zuschnitt der Rose scheiden sich jedoch die Geister der Fachleute", sagt die Hobbygärtnerin weiter und ergänzt, dass die meisten Rosen auch selbst beim Zuschnitt kaum problematisch seien: "Da kann man fast nichts falsch machen." Ausnahmen seien besondere Sorten, in der Sammler eine Herausforderung suchen würden, erklärt Strehle weiter.

Was es alles gibt beim Tag der Rose in Ulm

Von der Begeisterung für die Pflanze zeugten am Tag der Rose auch die zahlreichen Liebhaber auf dem Ulmer Münsterplatz die hier ihrer Leidenschaft frönten. Neben den Pflanzen in buschiger, rankender oder gedeckter Form fanden hier die Besucher auch Tücher, Kissen oder Hüte mit rosigen Motiven. Auch Parfüms, Cremes und Seifen wurden angeboten.