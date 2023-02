Burger-Kette Five Guys verlässt Sedelhöfe: Investor ist dennoch zufrieden

Plus Zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung der Sedelhöfe zieht der Investor Bilanz. Die ist positiv, auch wenn der einst gefeierte Burgerbrater sich verabschiedet.

Auch wenn das Schild "Five Guys" noch über dem Restaurant am Albert-Einstein-Platz hängt: Der Imbiss, der die Lieblingsburger von Ex-US-Präsident Barack Obama serviert, wird ausziehen. Seit Monaten ist die US-Kette angeblich wegen eines Wasserschadens geschlossen, doch wie Teile der Belegschaft unserer Redaktion bestätigen, wird das Restaurant nicht mehr eröffnen.