"Die Macht und das Mädchen": Ein eleganter Reboot der antiken Antigone

Das klassische Drama „Antigone“ von Sophokles, uraufgeführt 442 v. Chr., erzählt vom Machtkampf im Königshaus von Theben – und vom mutigen Widerstand einer Frau. Im Zentrum steht der Konflikt zwischen staatlicher Ordnung und göttlichem Recht. Nach dem tödlichen Bruderkrieg um die Thronfolge setzt König Kreon ein strenges Verbot: Der als Verräter getötete Polyneikes darf nicht bestattet werden. Sein Körper soll unter freiem Himmel den Aasfressern gehören. Doch seine Schwester Antigone widersetzt sich – mit fatalen Folgen.
Ulm
