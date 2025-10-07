Icon Menü
Ulm: "Die Macht und das Mädchen": Ein eleganter Reboot der antiken Antigone

Ulm

"Die Macht und das Mädchen": Ein eleganter Reboot der antiken Antigone

Der Ulmer Theatermacher Wolfgang Schuhkraft hat sich des Dramas von Sophokles angenommen und zeigt: Der antike Stoff könnte aktueller nicht sein.
Von Florian L. Arnold
    Antigone in moderner Rahmung: "Die Macht und das Mädchen" wird von Celia Endlicher (links) und Marion Weidenfeld (rechts) großartig umgesetzt.
    Antigone in moderner Rahmung: "Die Macht und das Mädchen" wird von Celia Endlicher (links) und Marion Weidenfeld (rechts) großartig umgesetzt. Foto: Florian L. Arnold

    Das klassische Drama „Antigone“ von Sophokles, uraufgeführt 442 v. Chr., erzählt vom Machtkampf im Königshaus von Theben – und vom mutigen Widerstand einer Frau. Im Zentrum steht der Konflikt zwischen staatlicher Ordnung und göttlichem Recht. Nach dem tödlichen Bruderkrieg um die Thronfolge setzt König Kreon ein strenges Verbot: Der als Verräter getötete Polyneikes darf nicht bestattet werden. Sein Körper soll unter freiem Himmel den Aasfressern gehören. Doch seine Schwester Antigone widersetzt sich – mit fatalen Folgen.

