"Talking Trees": Ulm sucht Namen für seine sprechenden Bäume

Von der Eiche auf dem Münsterplatz bis zum Gingko in der Au: In Ulm haben viele Bäume Sensoren, die sie zu "Talking Trees" machen. Jetzt werden Namen gesucht.

Kreativität ist gefragt: Noch bis Ende Juli bitten das Naturmuseum Ulm und das Institut für Botanik der Universität Ulm um Vorschläge für Namen für die zehn Bäume im Ulmer Stadtgebiet, die im Rahmen des Kooperationsprojekts „Talking Trees“ der mission.smart.city der Stadt Ulm mit Sensoren ausgestattet werden.

Deren „baumische“ Mitteilungen werden damit für Menschen verstehbar. Einen „Talking Tree“ gibt es in Ulm bereits, die Rotbuche „Berti“ im Botanischen Garten.

Berti ist Vorbild, auch bei der Namens-Idee. Denn der Name der 60-jährigen Rotbuche Berti, die mit Holzaugen in die Gegend schaut, ist ein Akronym und bedeutet „Buche erklärt regionale Temperatureinflüsse in Echtzeit“.

Namen für die "Talking Trees" in Ulm gesucht

Solch kreative Ideen wünscht ich Naturmuseumsleiterin Cora Carmesin auch für die anderen zehn Bäume, die im Stadtgebiet demnächst zu „Talking Trees“ werden und damit ausdrücken können, wie es ihnen geht. Vor allem Kindern, aber auch Erwachsenen soll mit dem Projekt ein neuer und anderer Zugang zur Natur ermöglicht werden. Mit dem „Talking Tree“-Projekt macht die BUND-Hochschulgruppe der Uni Ulm die verborgen ablaufenden Lebensprozesse eines Baumes für den Passanten verstehbar.

Ein "Talking Tree" aus Augsburg. So sieht der Sensor aus. Foto: Marcus Merk

Bäume tragen durch die Verdunstung an ihren Blättern zur Kühlung von Städten bei, und sie nehmen CO2 auf und wandeln Kohlenstoff, den der Baum zum Wachsen braucht, in Sauerstoff um. Damit spielen sie ökologisch eine Schlüsselrolle. Umweltbildung hat sich das Projekt vorgenommen – Umweltbildung auf eine ganz konkrete Weise, bei der die Bäume quasi „kommunizieren“, was sie brauchen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Vor dem Ulmer Naturmuseum steht eine Silberlinde, die gerade in den kommenden Wochen den betörenden Duft ihrer Blüten verströmt. Diese Silberlinde ist dabei im Projekt, wächst sie doch in unmittelbarer Nähe einer der Projektpartner.

Auch ein anderer Baum dürfte fast jedem bekannt sein, der bisweilen in Ulm einkauft oder eine Veranstaltung besucht: Auf dem Münsterplatz wächst eine Stiel-Eiche, die als "Talking Tree" auf sich aufmerksam machen wird.

Trompetenbaum, Erle und Gingko

Ein Trompetenbaum in der Nähe des Eingangs zum Rosengarten, eine Schwarzerle am Donauufer, ein Gingkobaum beim Wasserspielplatz in der Friedrichsau, ein Spitz-Ahorn beim Tiergarten in der Friedrichsau, ein Riesen-Mammutbaum auf dem Alten Friedhof bei der Pauluskirche, eine Robinie beim Kepler-Gymnasium, eine der Schwarzkiefern am Blaubeurer Ring und der Bergahorn direkt beim Aussichtsturm an der Wilhelmsburg werden ihren Zustand und ihre Bedürfnisse künftig mittels Sensoren ausdrücken können. Für alle diese zehn Bäume werden Namen gesucht – und Cora Carmesin würde sich freuen, wenn zum Beispiel der Bergahorn bei der Wilhelmsburg nicht einfach nur „Willi“ getauft werden müsste.

Die Messinstrumente an den Bäumen werden Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit messen, Bodendichte, Stammdurchmesser und Saftflussrate. Die Daten werden in fixierten Kohlenstoff und in Kühlungsleistung umgerechnet, und über eine Infrarotkamera kann man sogar von zuhause aus durch eine Farbcodierung den Kühlungseffekt der Blätter beobachten. Was mit Berti im Jahr 2021 im Botanischen Garten begonnen hat, wird nun aufs Stadtgebiet ausgeweitet, um mehr Menschen zu erreichen und für die Thematik zu interessieren, um Verständnis für die Wichtigkeit von Bäumen im Stadtgebiet zu schaffen. Viele Menschen, so die Erfahrung der Initiatoren, wissen nicht, wie Bäume „funktionieren“ und nehmen sie nicht einmal als Lebewesen wahr.

Die Namensvorschläge können über online über namu@ulm.de, über Instragram oder direkt in der Ausstellung des Naturmuseums eingereicht werden.