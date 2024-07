Die Wanderfalken von St. Georg in Ulm leben gefährlich

Die seltenen Vögel leben seit vielen Jahren auf einem Ulmer Kirchturm. Als Fluganfänger stürzen die seltenen Vögel immer wieder mal ab.

31 Jahre ist es her, seitdem vier Nistkästen für Falken auf dem Turm von St. Georg aufgehängt wurden. Doch nachdem die Raubvögel brauchen, um neue Nistmöglichkeiten anzunehmen, geschah erst mal gar nichts. "Das geriet in Vergessenheit", sagt Robert Sammer von der Falkenschutz-Gruppe des Naturschutzbundes Ulm/ Neu-Ulm. Bis zum Frühjahr 2006, als drei junge Wanderfalken gefunden wurden.

Neben der Kirche, auf dem Friedhof. "Beim Ausfliegen landen die öfter mal auf der Straße", sagt Sammer. "Dann muss man sie wieder hochragen." Seit dieser Zeit wissen wir, dass der Wanderfalke hier wieder regelmäßig brütet. Seitdem setzt sich Sammer für den Schutz der Tiere ein. "Die Wanderfalken werden immer weniger, weil sie in der Natur kaum mehr eine Chance haben." Nicht zuletzt, weil sich der Bestand der Uhus erholt habe. "Der Uhu ist ein Räuber, der packt alles, dass er überwältigen kann." Auch Wanderfalken, wenn sie in der Nacht auf ihrem Horst sitzen.

Die Wanderfalken von Ulm

Hier, hoch oben auf den Türmen von St. Georg in Ulm brüten Wanderfalken. Foto: Lutz Düsrelen

Deswegen könnten Wanderfalken fast nur noch brüten, wenn ihnen der Mensch eine sichere Brutumgebung schafft. So wie etwa auf dem Getreidesilo Schapfenmühle in Ulm, dem Fernsehturm in Ermingen oder Kirchen wie in Langenau oder eben der St. Georgskirche in Ulm.

Seit 40 Jahren kümmert sich Sammer um den Schutz der Falken. Damals habe es noch ein einziges Paar in der Region gegeben. Und zwar bei Blaubeurer. "Wir haben damals den Horst bewacht." Auch weil, damals noch Jungvögel sehr lukrativ nach Arabien verkauft werden konnten. Derartig dramatisch sei die Lage nicht mehr.

Ulmer Polizei muss Vogel retten

Vogel in guten Händen: Dieser junge Falke verletzte sich jüngst bei einem Flug in Ulm. Foto: Polizei Ulm

Ohne Unterbrechung werde seit 2006 auf St. Georg gebrütet. Das bedeute aber nicht unbedingt, dass sich der Bestand der Tiere erhole. Denn im vergangenen Jahr etwa habe keiner der Jungvögel überlebt. "Die Vogelgrippe war schuld."

Die jetzige Brut sei immerhin schon ausgeflogen. Doch einer der beringten Vögel musste sich in Polizeiobhut begeben. Einer der jungen Falken wurde von der Polizei gefunden und zu einer Pflegestation in Beinigen bei Blaubeurer gebracht. Dass Wanderfalken abstürzen, komme öfters vor: "Beim ersten Flugversuch, dann können es sie noch nicht so gut." Fast jedes Jahr passiere das, dann trägt sie Sammer wieder auf den Turm. Und der zweite Versuch klappe meistens. Doch dieser Vogel habe sich verletzt, vermutlich weil der Fluganfänger gegen einen Draht geflogen ist. "Die anderen beiden sind wohlauf."