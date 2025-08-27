Icon Menü
Einbruch in Ulm: Dieb dringt in Mehrfamilienhaus ein

Ulm

Dieb dringt in Mehrfamilienhaus ein

Der Einbrecher hat Schmuck und eine Handtasche erbeutet.
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Ulm-Söflingen eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr in der Köllestraße.

    Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Unbekannte Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort fand der Einbrecher Schmuck und eine Handtasche. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb unerkannt.

    Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/1883812) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. (AZ)

