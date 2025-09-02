Diebstahl auf dem Friedhof: Grabkreuz geklaut

Ein Unbekannter hat am Wochenende ein Grabkreuz in Ulm-Söflingen entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr und Sonntag, 9.15 Uhr auf dem Friedhof in der Hasensteige

Das rund 100 Zentimeter große Kreuz wurde aus der Fassung am Grab herausgerissen. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. (AZ)