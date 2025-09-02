Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Ulm: Diebstahl auf dem Friedhof: Grabkreuz geklaut

Ulm

Diebstahl auf dem Friedhof: Grabkreuz geklaut

Das Kreuz wurde einfach aus der Fassung gerissen. Die Polizei ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Auf einem Friedhof in Ulm machte sich ein Dieb zu schaffen.
    Auf einem Friedhof in Ulm machte sich ein Dieb zu schaffen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat am Wochenende ein Grabkreuz in Ulm-Söflingen entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr und Sonntag, 9.15 Uhr auf dem Friedhof in der Hasensteige

    Das rund 100 Zentimeter große Kreuz wurde aus der Fassung am Grab herausgerissen. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden