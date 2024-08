Diebstahl in Drogerie: Ladendetektiv erwischt 55-Jährige in Ulm

Eine 55-Jährige soll am Montag diverse Kosmetika aus einem Drogeriemarkt in der Ulmer Hirschstraße gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Ladendetektiv die Frau, als sie um 12.45 Uhr mehrere Artikel in ihrer Hosentasche versteckt. Sie habe ohne zu zahlen den Laden verlassen wollen. Der Ladendetektiv hielt die Frau nach der Kasse fest und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut in der Hosentasche. Weil die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 100 Euro an. Diese musste sie an Ort und Stelle bezahlen. Anschließend setzte die Streife die 55-Jährige wieder auf freien Fuß. (AZ)

