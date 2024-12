Diese Dinos rocken: Heavysaurus treten im Roxy auf

Man muss es sich schon auf der Zunge zergehen lassen: Fünf Profimusiker, vier davon im Dinosaurierkostüm und einer im Drachenkostüm, spielen kindgerechte Heavy Metal- und Hardrock-Songs. Heavy Metal für Kids? Dinos an Bass, Schlagzeug & Keyboards? Passt das denn alles wirklich zusammen? Der T-Rex aus Jurassic Park hat sowas doch auch nie gemacht! Eine Idee ist das, so skurril, dass man sich wundert, dass sich jemand an die Umsetzung getraut hat.

