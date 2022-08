Dieser Turm ist Heimat von besonderen Tieren

Lokal Mit seinen spitzen Dächlein sieht der Turm von St. Georg schon von außen ganz beeindruckend aus. Der besondere Ausblick ist normalerweise dem Messner vorbehalten.

Wer St. Georg auf die Kirchturmspitze steigen will, sollte eher schmächtig sein: Bis zur Orgelempore führt im Turm der neogotischen katholischen Kirche eine Wendeltreppe mit normaler Stufenbreite hoch. Ab der Orgelempore geht es gewendelt auf Stufen empor, die nur gut 65 Zentimeter messen. Führungen auf den Turm gibt es aus diesem Grund nicht – der Blick von oben aber ist großartig.