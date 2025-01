Silvester-Böller explodiert: 23-Jähriger wird schwer im Gesicht verletzt

Die Ulmer Polizei berichtete zunächst von einem „ruhigen Jahreswechsel“ in ihrem Zuständigkeitsgebiet. Jetzt aber wird bekannt, dass ein 23-Jähriger bei einer Explosion eines Silvesterkrachers in Ulm-Donaustetten schwer verletzt wurde.

Demnach hätten mehrere Personen die Silvesternacht in einem Jugendraum in der Riedlenstraße gefeiert. Gegen 1 Uhr habe dann der 23-Jähriger schwere Verletzungen durch die Explosion eines Böllers im Gesicht erlitten. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Polizeiposten Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Betroffene wohl einen frei käuflichen, jedoch erlaubnispflichtigen Feuerwerkskörper gezündet haben, ohne eine entsprechende Erlaubnis dafür zu besitzen, heißt es. (AZ)