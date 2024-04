B10-Sperrung ab A8-Ausfahrt: Umleitungsverkehr stößt auf Lkw-Stau

Die B10 zwischen der A8-Ausfahrt Ulm-West und Dornstadt ist seit Montag gesperrt. Probleme gibt es am Containerbahnhof.

Seit Montagmorgen ist die B10 zwischen der A8-Ausfahrt Ulm-West und Dornstadt in Fahrtrichtung Geislingen wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Behinderungen auf der Umleitungsstrecke halten sich in Grenzen, da das ausführende Regierungspräsidium Vorkehrungen getroffen hat. Probleme gibt es jedoch am Containerbahnhof.

Während auf der Bundesstraße der verschlissene Fahrbahnbelag abgefräst wird, wird der Verkehr über die A8-Ausfahrt Ulm-Nord am Containerbahnhof vorbei Richtung Dornstadt geführt. Damit es am Kreisverkehr an der Ausfahrt Ulm-Nord zu keinem Rückstau in die Autobahn kommt, hat das Regierungspräsidium an anderen Zufahrten zum Kreisverkehr Ampeln aufstellen lassen, die auf "Rot" schalten, wenn ein Sensor in der Ausfahrtsspur einen Rückstau erkennt.

In der Planung ist die Umleitungsstrecke selbst im Feierabendverkehr nahezu staufrei, so dass selbst gesuchte Ausweichrouten zu keiner wesentlichen Zeitersparnis führen.

Probleme gibt es sowohl am Montag wie auch am Dienstag in der Albrecht-Berblinger-Straße. Dort stauen sich immer wieder Lastwagen, die Container laden wollen. Die Lkw-Fahrer bleiben dann einfach auf der Fahrbahn stehen und zwingen den Verkehr hinter ihnen, über durchgezogene Linien und Sperrflächen hinweg in den Gegenverkehr auszuweichen, um überhaupt voranzukommen.

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 9. Mai dauern.