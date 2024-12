Kettenreaktion auf A8: Mehrfachkollision mit Verletzten und hohem Sachschaden

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten verursacht Sperrung auf der A8: Zwei Verletzte und rund 33.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag ´.

Wie die Ulmer Polizei mitteilt, fuhr ein 54-Jähriger kurz nach 11 Uhr mit seinem VW Caddy in Richtung Stuttgart. Der Mann war kurz vor dem Parkplatz Widderstall auf dem mittleren der drei Fahrspuren unterwegs, als die Fahrzeuge vor ihm abbremsten.

Das erkannte der VW-Fahrer wohl zu spät. Der 54-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das gelang ihm allerdings nicht, und der VW Caddy krachte dem VW Touran ins Heck. Durch den heftigen Aufprall wurde der VW Touran in das Heck eines BMW geschleudert. Der wurde von einem 43-Jährigen gelenkt. In der weiteren Folge stieß der VW Touran in die Betongleitwand. Von dort wurde das Auto abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und prallte nochmals gegen den BMW.

Unfall auf der A8 bei Ulm verlief glimpflich

Glücklicherweise verlief der heftige Unfall relativ glimpflich. Es wurden nur der neunjährige Mitfahrer im VW Caddy und der 15-jährige Fahrgast im BMW verletzt. Nach einer kurzen Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst konnten die Jungen bei den Eltern bleiben. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Die drei Autos waren nur noch Schrott und mussten von Abschleppern geborgen werden. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 33.000 Euro.

Die Autobahnmeisterei Dornstadt sperrte die A8. Die Arbeiter reinigten die Fahrbahn. Das Splitterfeld erstreckte sich auf einer Länge von rund 200 Metern. Gegen 13.30 Uhr waren die drei Fahrstreifen wieder befahrbar und die Vollsperrung in Richtung Stuttgart konnte aufgehoben werden. (AZ)