Zoll-Kontrolle auf A8: Hund Athos findet 6020 unversteuerte Zigaretten

Bei einer Zoll-Kontrolle auf der A8 bei Dornstadt ist eine große Menge unversteuerter Zigaretten sowie ein Schlagring gefunden worden. Gegen den 23-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Fiat Ducato mit bulgarischem Kennzeichen war nach Angaben des Hauptzollamtes Ulm auf der Fahrt von Bulgarien nach Deutschland unterwegs. Darin saßen acht bulgarische Staatsangehörige. Weil der Transporter stark mit Gepäckstücken beladen war, entschieden die Zollbeamten, das gesamte Gepäck mittels eines mobilen ScanVans zu röntgen.

Dabei wurde in einer Laptoptasche ein Schlagring entdeckt, der einem der Mitfahrer zugeordnet werden konnte. Gegen diese Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mit dem Tabakspürhund Athos abgesucht. Dieser machte den entscheidenden Fund: Im Fußraum des Beifahrersitzes zeigte Athos an einer Kunststoffabdeckung versteckte Tabakwaren an. Bei der Demontage der Abdeckung kamen insgesamt 6020 Stück Zigaretten verschiedener Marken mit bulgarischer Steuerbanderole zum Vorschein.

Gegen den 23-jährigen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Aufgrund fehlender ausreichender Zahlungsmittel konnte die Tabaksteuer in Höhe von 1144,65 Euro sowie die geforderte Strafsicherheit nicht vollständig beglichen werden. Der Beschuldigte leistete lediglich eine Anzahlung von 500 Euro für die Tabaksteuer.