Drei neue Bücher der Stadthaus-Edition: Genies, Exoten und Ideologen auf Ulmer Bühnen

Sind die Ulmer prüde? Ist Ulm progressiv? Darüber kann heute kein Zweifel bestehen, jedenfalls wenn man die Ulmer fragt. Beim Blick in die Vergangenheit aber kann man ins Staunen geraten, wenn man Karla Nieraads dreibändige Reise in die Tanz-Vergangenheit von Ulm und (ein bisschen) Neu-Ulm liest. Denn in Sachen „Ausdruckstanz“, der als Gegenmodell zu überkommenen und tradierten Formen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Mode kam, waren insbesondere Ulm und das Ulmer Theater erstaunlich fortschrittlich.

„Als die Tänzerinnen mutig und die Sittlichkeitsapostel in Ulm dünn gesät waren“ ist der Titel des ersten Bändchens, das wie alle Stadthaus-Sonderbände von Eduard Keller überaus ansprechend gestaltet ist. 1767 ist die erste größere Tanzdarbietung auf einer Ulmer Bühne bezeugt, es war die „Fiedler‘sche Komödiantenhochzeit“. Man habe dabei aber, notiert Nieraad, „weniger die hohe Kunst und eher die Hanswurstiade geschätzt“. Im ausgehenden 19. Jahrhundert kreuzten dann „Tanzfluencer“ wie etwa der Pariser Jean Georges Noverre und die „weltberühmte Madame Saharet“ die Wege tanzbegeisterter Ulmer.

Nackte Haut zog im damaligen Ulm

Die „sehr dürftig bekleidete“ Ausdruckstänzerin Adoreé Villany sah man in Ulm öfters; nackte Haut zog. Dass sie keine echte Französin war, sondern eine geborene Erna Reich, stört(e) nicht. Mit Nacktheit, gesundem Selbstbewusstsein und Witz stürmte die „Reformtänzerin“ die Bühnen, und der erotische Kitzel paarte sich auf den Brettern, die die Welt bedeuten, mit „Sehnsucht nach dem Schönen“, so das Ulmer Tagblatt damals.

Nieraad gräbt staunenswerte Geschichten aus, so auch Gastspiele der „berühmten Nackttänzerin“ Anita Berber. Die war so etwas wie die Sünde schlechthin, löste regelmäßig Polizeieinsätze aus und war das Gegenteil der unverfänglich-idyllischen Auftritte von Berta und Else Wiesenthal aus Wien, die eine Brücke zwischen Ballett und Ausdruckstanz schlugen. Dass die kaum zwölfjährige Manda von Kreibig ebenfalls zwischenzeitig ganz unbekleidet auf der Bühne stand, schien kaum jemanden zu echauffieren. Adoreé Villany empörte sich vielmehr über „Sittlichkeitsapostel“, die das Zeigen von nackten Körpern jeden Alters für „anstößig“ hielten.

Das Exotische war in freien Tanzformen dieser Zeit wesentlicher Bestandteil. Die Künstlerinnen und Künstler nahmen Identitäten an, die man heute als kulturelle Aneignung benennen muss; damals aber nahm es keiner krumm, dass eine deutsche Tänzerin als „Sent M‘ahesa“ pseudoägyptisches Flair auf die Bühne brachte. In Band 2 „Deutsche Seelen, zurück zur Natur!“ geht es um „Gurus und Scheinheilige“ und eine Tanzsensation aus Neu-Ulm: Claire Bauroff. Gut, so hieß sie nicht wirklich, ihr Taufname lautete Klara Baur und geboren wurde sie in Weißenhorn. Mit 24 Jahren eröffnete sie ihre eigene Tanzschule, war in Berlin und Wien ein großer Name und ließ ihren nackten Leib auch in Fotos für ihre Auftritte werben. Wütend lehnte sie aber ab, als „Nackttänzerin“ bezeichnet zu werden; Vorgängerinnen wie die Villany fand sie frivol.

Von der lichten Moderne in die Düsternis der NS-Zeit

Derweil trat ihn Ulm aber auch die „Günther-Schule“ auf – zum ersten Mal überhaupt. „Tanzdarbietungen mit Formgefühl und Musikalität“ begeisterten die Ulmer; eine der Tänzerinnen war Carl Orffs Schwester Maria. Band 3 „Der Sturz in körperlose Tiefen“ zeigt schließlich, wie das neuen Kunstformen gegenüber offene Ulm, insbesondere das Stadttheater, den völkischen Gedanken der aufkommenden Nazizeit verfällt; Intendant Erwin Dieterich versicherte der Ulmer NSDAP, dass er sich gewissenhaft an die NS-“Grundsätze“ halte.

Gret Palucca war der große Star dieser Zeit. Sie war, so Nieraad, „extrem“ und füllte mit ihrer „unglaublichen Präsenz“ sogar das Berliner Olympiastadon. Nach Ulm kam sie, weil dort der mit ihr befreundete Sohn Paul Klees als Opernspielleiter wirkte. Das NS-Gedankengut durchsetzt auch die Kunst. Ikonen wie Mary Wigman treten in Ulm auf; dass sie eine „reibungslose Zusammenarbeit“ mit NS-Behörden und -Ideologen pflegte, erstaunt ebenso wenig wie die Auflistung der Verluste jüdischer Kultur in Ulm in dieser Zeit.

Nieraads dreibändiges Werk – dem sicherlich weitere Bände folgen könnten und sollten – verblüfft nicht nur mit einer ungeheuren Fülle an Namen, Fakten, Orten und Anekdoten, sondern auch durch die geschmeidige Lesbarkeit. Gerne folgt man dem Erzählton, lässt sich ein auf die Geschichten, die da zum ersten Mal seit langem wieder ans Tageslicht kommen. Etwa von dem mysteriösen Helge Peters-Pawlinin, eigentlich ein Allgäuer. Auch er war mit viel Exotik, Ego, etwas Hochstapelei und Opportunismus zu Berühmtheit gelangt. Und auch er wusste sich die NS-Zeit mit flexibler Haltung zum beruflichen Vorteil zu nutzen.

Die Edition Stadthaus hat mit den drei Tanz-Sonderbänden einen großartigen Blick auf den modernen Tanz in (aber nicht nur in) Ulm eröffnet. Der regionale Bezug ist oftmals Anker für spannende Exkurse in die Tanz- und Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Eine gelungene Einstimmung auch auf die im Dezember startende Tanz-Sonderausstellung im Edwin-Scharff-Museum, wo man dem einen oder anderen Namen aus Nieraads Tanz-Trilogie wieder begegnen wird.



