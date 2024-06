Dreist: Tageseinnahmen von Marktfrau in Ulm gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen für einen offenbar ausgeklügelten Diebstahl auf dem Ulmer Wochenmarkt am Samstag.

Am Samstag hatten es Unbekannte auf den Stand einer Marktbeschickerin auf dem Ulmer Münsterplatz abgesehen.

Die Standbetreiberin hatte nach Polizeiangaben auf dem Wochenmarlt am südlichen Münsterplatz ihr Pavillon aufgeschlagen. Wie die Frau der Polizei berichtet, hatte sie ihre Tageseinnahmen in einer Kiste deponiert und diese kurz unbeaufsichtigt gelassen.

Laut einer Zeugin näherten sich dem Stand gegen 14.15 Uhr zwei Männer. Die kamen von hinten und einer schob offenbar die Seitenwand des Pavillon nach oben. In einem unbeaufsichtigten Moment griff einer der Männer nach der Geldtasche. In der befanden sich die gesamten Tageseinahmen.

Polizei Ulm sucht Zeugen

Offenbar hatten die Unbekannten die Marktfrau zuvor beobachtet, denn der Unbekannte griff gezielt zu. Den Täter, der die Geldtasche entwendet hatte, beschrieb die Zeugin als einen 30 bis 40 Jahre alten Mann. Er trug eine Basecap und beide Männer mit laut Polize arabischem Aussehen waren dunkel gekleidet. Die Polizei in Ulm (Telefon 0731/188-3312) ermittelt in dem Fall. Wer die Männer auf ihrer Flucht gesehen hat oder sonst Hinweise zu ihm geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ulm zu melden,. (AZ)